أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، إعادة فتح صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الرويس بمنطقة الجبل الغربي.

وأكدت الشركة، الدخول بالوحدتين الثالثة والخامسة وجاري العمل تباعًا على إعادة تشغيل باقي الوحدات، معبرةً عن أملها في الانتهاء من هذه المشكلة بشكل كامل حفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية.

وكانت قد أعلنت الشركة في وقت باكر من هذا اليوم، عن إعادة قفل صمام الغاز المغذي لمحطة كهرباء الرويس الغازية، الأمر الذي أدى إلى خروج الوحدة الثانية والثالثة والخامسة عن الخدمة، مما قد يؤدي إلى برنامج طرح الأحمال خلال هذه الفترة .

ويأتي ذلك بعد تعرض خط الغاز القادم من حقل الوفاء، المغدي لمحطة الرويس للكهرباء صباح أمس للإغلاق من قبل مجموعات مسلحة، بعد يومين فقط من افتتاحه، حيث إن الإغلاق كان هذه المرة من المحطة رقم 12 LVS التي تقع بعد منطقة بدر.