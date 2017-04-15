أخبار ليبيا 24-خاص

توقع عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 أن يتم عقد اتفاق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير وذلك لحلحلة الأزمة الاقتصادية بشكل جزئي إلى حين الوصول لاتفاق شامل للأزمة السياسية.

وأضاف الجهاني إن الاتفاق المتوقع سوف يشمل كل من توزيع الحصص، والاتفاق على سياسة نقدية تضمن توفير السيولة المالية وكذلك هبوط أسعار العملة الصعبة.

وكان مجلس النواب قد حدد الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري موعد جلسة اختيار محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، على أن يقوم المرشحون بعرض برامجهم خلال جلسة الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

من جانبه قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، إن المصرف لا يمتلك عصا سحرية لحل مشكلة السيولة، وتوفير العملة الصعبة التي منع توريدها نقدًا لليبيا منذ ديسمبر 2013، وتغيير سعر الصرف الذي يجب أن يرتبط بحزمة من الإجراءات الاقتصادية ليعطي النتائج المرجوة منه، مشيرًا إلى أن انعدام الأمن وانسداد الأفق السياسي أديا إلى وجود 28 مليار دينار خارج القطاع المصرفي.

وأشار الصديق الكبير إلى أنه سيوضح الكثير من الأمور بصورة مفصلة خلال مؤتمر صحفي سيعقده خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن سعر صرف العملة الأميركية مقابل المحلية بالسوق السوداء قد سجل اليوم 8.25 دينارات، بعدما سجل 10 دينارات الثلاثاء الماضي.