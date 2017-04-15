أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع نادي التوعية بجالو، عقد مع المدرب المغربي عبد الإله السيفاني، لتدريب الفريق في دوري الدرجة الثانية للاتحاد الفرعي خليج سرت.

وقال رئيس النادي بشير علي، إنه جرى حفل لتوقيع العقد بقاعة مكتب الثقافة بمدينة جالو والتي شهدت حضور عدد من مؤسسي نادي التوعية وإداري نادي التوعية ونادي اللبة ونادي الفتح، وبعض أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والمجلس البلدي.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز صفوف النادي استعدادًا لانطلاق الدوري والمنافسة على الصعود إلى الدرجة الأولى، والتي يطمح لها كل الفرق لتحقيق إنجاز تاريخي للنادي في هذه المرحلة.