أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح المجلس البلدي اوجلة وأعيان البلدية، أمس الجمعة، مركز السراج المنيّر لتحفيظ القرّآن الكريم، بحضور مكتب الأوقاف واللجنة المشرفة على إنشاء المركز.

وقام الحضور بجولة داخل المركز الذي يحتوي على عدد من الفصول الدارسة ودورات المياه ومطبخ والإدارة.

ويستقبل المركز الطلبة بفئتين من الرجال والنساء بالفترات الصباحية والمسائية ويشرف عليهم عدد من المشايخ حمله كتاب الله لتدريس أحكام القرّان كتابه وقراءة.

ويعتبر هذا المركز الأول من نوعه داخل بلدية اوجلة والذي سيضاف إليه بعض المرافق الأخرى خلال الخطة المستقبلية لتوسعته.

يشار إلى أن مركز السراج المنير، أنشئ بجهود تطوعية بجمع التبرعات من المواطنين والجهات الحكومية.