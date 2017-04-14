أخبار ليبيا 24 – خاص

ناشدت رئيس وحدة التوجيه والإرشاد النفسي بوزارة التعليم، رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية للإرشاد والعلاج النفسي ناديا البكوش، جميع مؤسسات المُجتمع المدني والكشافة إلي تنظيم حملات توعية وتثقيف ضد ظاهرة انتشار لعبة شارلي بين الاطفال .

وقالت البكوش “إننا نحتاج إلى الاهتمام الشديد بعملية انتقاء ما يخدم المجتمع بصفة عامة ولا يضر بثقافتنا وعاداتنا ويؤثر على مستقبل وثقافة أبنائنا”، مؤكدة أن انتشار هذه اللعبة والخرافات لا يخدم المجتمع على الإطلاق، بل يُساهم في خلق جيل هش جداً ، يعتمد على الخرافة بدلاً من العلم ولا يكون لديه من الوازع الديني ما يمنعه من التمادي أو الجري وراء هذه الخرافات التي لا تمت للواقع بصلة .

وأضافت البكوش يُحتِم علينا وجود رقابة صارمة من قبل المدارس من خلال المُرشدين النفسيين والإخصائيين الاجتماعيين وجميع المُعلمين وأولياء الأمور لوقف إنتشار مثل هذه الخرافات والعمل على خلق جيلٌ واع قائم على الفكر والعلم والبعد عن هذه الجهالات المنتشرة بين هذه الفئات الصغيرة التي من المفترض أن تشكل جيلا متميزاً للمستقبل” .

وقالت رئيس وحدة التوجيه والإرشاد النفسي بوزارة التعليم، “إن لعبة شارلي هذه هي نوع من الوهم الذي اقتحم مدارسنا وبيوتنا حيث تمكن ” شارلي” في أيام بسيطة من أن يصبح الأكثر شهرة بين فئات المجتمع ،والشيء الأكثر إثارة أن الكبار أيضاً يقومون بتجربة اللعبة لعل وعسى يرد عليهم الشبح “تشارلي” !!!”.

وأشارت إلى أن التفسير المنطقي لتحرك القلم هو الموجات الصوتية الصادرة والجاذبية خصوصاً أن القلمين لن يبقيا في مكانهما طوال الوقت بسبب شكل القلم الاسطواني وإن أقل قدر من الهواء يصدر تجاه القلم قد يحرك تلك الأقلام ولذلك لا يتحرك القلمان إلا بعد التحدث.

ودعت البكوش إلى أولياء الأمور إلى توعية أبناءهم، وألا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام انتشار مثل هذه الخرافات بل أن يعملوا علي نبذ مثل هذه الترهات التي تُشتت الإنتباه وتخلق الفوضى والخوف، وأن يوضح لهم بأن مثل هذه الأمور ليس لها علاقة بالأرواح الشريرة أو الجن وأنها لا تمت للواقع بصلة على الإطلاق .

و لفتت البكوش أن مثل تلك الألعاب تؤثر على نفسيتهم وتصيبهم بحالة من الفزع والرعب وقد تؤدي إلى إصابتهم بإضطراب في النوم وفقدان التركيز و أن الألعاب الخيالية تسبب آثاراً نفسية كبيرة على الطلاب وخاصةً بعد معاناتهم من جراء الظروف التي مروا بها من الحرب ،وأن نحاول العمل علي التخفيف من حدة الإضطرابات السلوكية والنفسية التي تعرضوا لها.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال الأيام الماضية تناقلت العديد من مواقع التواصل لعبة “شارلي”، اللعبة انتشرت في مجتمعات عربية وعالمية من عام 2015 م

وهذه اللعبة “الخدعة” استطاعت أن تغزو المدارس الابتدائية والإعدادية وبعض الثانويات أيضاً وأصبحت تُشكل ظاهرة اجتماعية سلبية من سلبيات مواقع التواصل الإلكترونية وتداول الآلاف اللعبة على مواقع “تويتر” وواتس آب.