أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس المجلس التنفيذي بمستشفى المرج التعليمي فيصل العيش، أمس الخميس، بجولة تفقدية في قسم الكلى للاطلاع على الصعوبات التي تواجه مرضى الغسيل الكلوي، وذلك في اطار متابعة الوضع الصحي في مستشفى المرج التعليمي

وتعهد العيش، أثناء الزيارة بتذليل كافة الصعوبات التي تواجه عمل القسم في اسرع وقت ممكن وبذل المزيد من الجهود لتوفير العلاج الخاص بمرضى الكلى في ظل الأوضاع الصعبة التي تعاني منها وزارة الصحة.

يشار إلى أن مستشفى المرج التعليمي استلم منذ عامين عدد ثلاث أجهزة غسيل كلوي جديدة من نوع GAMBRO ليزيد العدد من هذه الأجهزة في قسم الكلى لتغطية العدد المتزايد من مرضى الكلى المترددين على القسم وهذه الأجهزة تم توفيرها عن طريق وزارة الصحة بعد مناشدات سابقة من قسم الكلى الذي عانى من نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الخاصة بآلات التشغيل .