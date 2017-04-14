أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت دوريات حرس المنشآت النفطية أصول الواحات بتسير دوريات على الحقول النفطية الواقعة في نطاق مدن الواحات.

وأكد آمر أصول الواحات العميد احمد الكاسح – أن أصول الواحات تابعة لحرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية بأمرة العميد مفتاح المقريف والتى تتبع القيادة العامة للجيش .

وشملت الدورية حقلي الانتصار A و D ومحطة 108 و الآبار النفطية و الشركات الخدمية. وتأمين كافة التمركزات التابعة للحقول.

وأضاف الكاسح أن الدورية تأتي بالتنسيق مع آمر الحرس المنشآت النفطية وغرفة عمليات الرئيسة لسلاح الجو، مشيرا إلى أن كافة الحقول يتم تأمينها بشكل المطلوب والتى تنتج بشكل طبيعي.