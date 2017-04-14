أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلق بمدينة طبرق، أمس الخميس، مشروع إحتواء بمسرح جامعة طبرق وهو وليد فكرة التغيير وتنمية الشابات بكافة المراحل العمرية ، مشروع خدمي بدأ من السوشيال ميديا من واقع رغبتنا في تغيير المفاهيم وانارة العقول وفي رفع نسبة الوعي لكل أطياف المجتمع .

وأقام مشروع إحتواء أحد مبادراته وهي ندوة بذرة التطوع الندوة تحدثت عن أهمية التطوع والعوائد الصحية والنفسية لها وتشجع الشباب على الانخراط في العمل التطوعي كما تهدف لأن تسلط الضوء على أفكار تطوعية باحترافيه.

واشتملت الندوة الرغبة الملحة في استمرارية العمل التطوعي وتنوعه وضرورة وجود قاعدة بيانات واضحه ومدروسة لتسليط الضوء على الاحتياجات الفعلية لكي تكون العملية التطوعية ذات فائدة .

وشاركت الفرق التطوعية : انا اعلامي، طوق العافية، اترك اثر نبض الجامعة، وطرح تجاربهم في التطوع وكيف أثر التطوع على نفسياتهم و أكسبهم مهارات عديدة وجديدة.