أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلق، أمس الخميس، فعاليات المعرض الزراعي الثاني على مستوى ليبيا بالمعهد العالي للتقنيات الزراعية بمنطقة العويلية تحت شعار “المرج عاصمة زراعية” برعاية الحاكم العسكري درنة بن جواد الواء عبدالرازق الناظوري وتنفيذ وإشراف مفوضية المجتمع المدني، ومكتب المرج ومشاركة وتعاون الجهات المختصة المتمثلة في قطاع الزراعة ومكتب الآثار ومكتب السياحة واتحاد المهندسين الزراعيين.

وشارك في المعرض عدد من المزارعين والنحالين و المشاتل واصحاب الآلات الزراعية والشركات المهتمة بالإنتاج الزراعي والحيواني.

ويهدف المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام للرفع من مقومات الإنتاج الزراعي في ليبيا بشكل عام والمرج بشكل خاص وأيضا تدارس المعوقات والمشاكل التي أدت إلى تدهور قطاع الزراعة وكيفية تطوير التشريعات والقوانين الزراعية لخدمة قطاع الزراعة والبيئة الزراعية وكيفية الحفاظ عليها.

وأقيمت على هامش المعرض ندوة علمية قدمها عدد من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي والمائي والحيواني كما نظم المعرض الزراعي مسابقة للسلالات الحيوانية المحلية لدعم الانتاج الحيواني الليبي .

يشار إلى أن المعرض الزراعي الأول أقيم عام 2012 برعاية من المجلس المحلي المرج وتحت اشراف حملة المرج عاصمة زراعية التي سبق وأن شاركت في معرض طرابلس الدولي برئاسة المهندسة عبير اليسيري وقد تم تمثيل المرج كعاصمة زراعية في هذا المحفل الدولي الكبير الذي تشهده ليبيا كل عام.