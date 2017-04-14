أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق الرسمي باسم مستشفى الثورة بالبيضاء مرعي باسل الحمري، اليوم الجمعة، أن المستشفى استقبل اليوم حالة انتحار جديدة لشاب في العشرين من عمره أقدم على شنق نفسه وقد فارق الحياة.

وأضاف الحمري – أن عدد حالات الانتحار التي وصلت للمستشفى من شهر مارس حتى اليوم وصل الى تسع حالات منها 4 حالات فارقت الحياة و5 حالات تم انقاذهم.

وأوضح الناطق باسم مستشفى البيضاء أن الاعمار تتراوح بين 14- إلى 28 سنة وأسباب إقدامها على الانتحار لازالت مجهولة برغم أنهم بعيدين عن التعاطي ويعرفون الله وحدوده.

وأشار الحمري إلى أن العامل المشترك بين اغلب الحالات هو ما يعرف بلعبة (تشارلي) حيث تم التواصل مع أكثر من حالة ويبقى العامل المشترك هو الالعاب الغريبة وربما هي ليست السبب لكنها مفتاح للدخول في بعض حالات الانتحار.

من جهة أخرى عممت أوقاف المرج خطبة الجمعة بكافة المساجد على ضرورة الحرص على الأبناء والانتباه لهم وتربيتهم على الصلاة في المساجد وتعلم وحفظ كتاب الله.

ونوهت الخطب إلى عدم اخافة الأطفال وترويعهم بسبب نقل الشائعات وأن هناك وجود شياطين في المدارس وأيضا الابتعاد على الالعاب التي تدعي إلى علم الغيب والتي لا تجني بفائدة على الأبناء سوى ضياع الوقت وافساد دراستهم وعقائدهم.