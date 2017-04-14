أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رجال الحرس البلدي طبرق ووحده التفتيش الصحي المكلف مع الحرس البلدي بإتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومواد محظورة.

وأوضح مكتب الإعلام للحرس البلدي طبرق أن المواد التي تم اتلافها هي عدد 414 صندوق قمر الدين منتهي الصلاحية وكل صندوق فيه 20 طرف أي 80280 طرف وعدد 330 صندوق بيتر تحتوي علي ماده محضورة هي E 123 هي 7920 زجاجة

حلوى طحينيه عدد 25 صندوق عدد 1056 طرف.

وأضاف أنه تم اتلاف مواد خاصة بالحنه من زيت سراتيه زيت مسمار عدد حنه معجونه 214 طرف تحتوي علي مواد محظورة وكذلك جلي يوجد به مواد محضورة عدد 200 صندوق .