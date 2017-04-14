أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتم مركز الرواد بمدينة طبرق، دورة “تدريب مدرب محترف” TOT لجميع التخصصات.

وتهدف هذه الدورة لإعداد مدربين محترفين في جميع المجالات، حيثُ شارك فيها نخبة من شباب طبرق من أعضاء هيئة تدريس بالجامعة ومهندسين وإعلاميين وطلبة.

ويمنح المتدرب بعد إكماله 50 ساعة تدريب، دبلومة المدرب المحترف (TOT) والمعتمدة من قبل المركز الأمريكي بجنيف (ittcc) للمدرب المُعتمد دوليًا والجامعة الشمولية الهندية للمدرب المعتمد دوليًا ومركز الرواد للتعليم والتدريب والتأهيل.

يشار إلى أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها التي تقام بمدينة طبرق تحت إشراف مركز الرواد وإشراف المدرب الدولي عبدالقادر الدرباك .