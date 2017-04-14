أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام معهد علي الشعالية، أمس الخميس، حفل تكريم للفنان القدير سيف النصر في مسرح تنمية ابداعات الطفل في مدينة بنغازي.

وتضمن الحفل تقديم عدد من أغاني الفنان سيف النصر بأصوات شابة وبمشاركة فرقة الزمن الجميل التابعة لمعهد علي الشعالية.

وقدم التكريم للفنان سيف النصر رئيس هيئة الإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة خالد نجم وعدة جهات بمدينة بنغازي قامت بتكريم الفنان.

وقدم الفنان سيف النصر عدد من الأغاني الحديثة التي استمتع بها الحضور.

وحضر التكريم عدد من مثقفي وأدباء وفناني وإعلامي مدينة بنغازي، بالإضافة إلى عدد من المهتمين ومتابعي الفنان سيف النصر.