أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت إدارة مركز طبرق الطبي، اليوم بتكريم الطبيب الهندي أيلو مالاي الذي عمل بمركز طبرق الطبي طيلة سبعة عشر عاما في مجال الصيدلة وهو من الكوادر التي أعتمد عليه المركز بشكل كبير .

وقال مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي إن الطبيب عمل بالمركز لسنوات و رغم عدم وجود التحويلات و لكنه صبر معنا و كثير ما كان يسافر في مهام إلى بنغازي لجلب أدوية و في فترة الثورة سافر لأهله فترة و من ثم عاد و كنا نود أن يستمر معنا و لكن ظروفه الاجتماعية في الهند لا تسمح.

وفي نهاية التكريم الذي حضره مدراء الإدارات و رؤساء الأقسام و لمكاتب بالمركز وكذلك عميد جامعة طبرق و عمداء بعض الكليات، عبر الطبيب أيلو مالاي عن سعادته بهذه اللفتة وأنه سعيد بفترة عمله بمركز طبرق الطبي ومتى سنحت الظروف سيعود للعمل بالمركز .