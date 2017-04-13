أخبار ليبيا24- خاص

ذكر مصدر مطلع أنه منذ ساعات قليلة استهدفت طائرة حربية تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق قاعدة ” براك الشاطئ ” والتي يتمركز بها اللواء 12 مجحفل التابع للقوات المسلحة الليبية.

وكشف المصدر أن هناك معلومات تفيد بأن الطائرة الحربية نوع ميغ 21 أقلعت من قاعدة “الجفرة” الجوية وقائدها طيار من جبل نفوسة.

يشار إلى أن معارك تدور بين القوات المسلحة العربية الليبية وقوات تتبع وزارة دفاع الوفاق مدعومة بمليشيات إرهابية من دفاع بنغازي في محيط منطقة سمنو استخدمت فيها الطائرات الحربية من الجانبين.