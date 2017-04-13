أخبار ليبيا 24 – خاص
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث بمقر الرعاية الاجتماعية بمدينة المرج ولأول مرة في منذ تأسيس الاتحاد الليبي.
ووضع المكتب التنفيذي جدول أعماله الذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع .
وقال عضو اللجنة التنظيمية للاجتماع يوسف عبد الجليل، إن جدول الاعمال سيشمل ماتم مناقشته خلال محضر الاجتماع السابق و الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة والتدقيق المالية بالاتحاد وعرض مقترح لائحة المنتخبات الوطنية .
وأضاف أنه سيتم عرض مذكرتين مقدمتين من ناديي الأندلس والافريقي وما يستجد من أعمال.
وأوضح أن حضور الاجتماع سيكون لجميع أعضاء المكتب التنفيذي باستثناء النائب الثاني حسين الحبيب والعضو سعاد الشيباني لظروف صحية.
وينتظر الكثير من المتابعين للشأن الرياضي الليبي هذا الاجتماع وكل الأمل في إصدار قرار بانطلاق مسابقة الدوري الليبي لكرة القدم.