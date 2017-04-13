أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث بمقر الرعاية الاجتماعية بمدينة المرج ولأول مرة في منذ تأسيس الاتحاد الليبي.

ووضع المكتب التنفيذي جدول أعماله الذي سيتم مناقشته خلال الاجتماع .