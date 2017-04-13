أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم مديرية أمن المرج ومدير مكتب الإعلام والتوعية بالمديرية النقيب أحمد ضوء المسماري، إن أعضاء قسم البحث الجنائي المرج قاموا مساء امس الاربعاء بمداهمة احد اوكار تصنيع الخمور بالمرج.

وأضاف المسماري في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” أن عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة (30) قضية في غضون (4) أيام من ضمنها قضايا بيع وتصنيع الخمور والحشيش وكذلك السطو والسرقة.

واشاد المسماري بدور النيابة العامة بالمرج ومدى تعاونها في ضبط الأمن ومساعدة رجال الأمن في القضاء على الظواهر الهدامة في المجتمع الليبي والتي من ابرزها الخمور ومن يتعاطاها ويتاجر بها.

يشار إلى أن عناصر قسم البحث الجنائي المرج قاموا في وقت سابق بمداهمة مصنع للخمور بالمخطط الشمالي في المدينة ما يعرف “بعمارات الشركة التركية” وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع والمواد التي تم ضبطها بداخله.