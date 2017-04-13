أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مديرا ادارتي الامتحانات والمناهج بوزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة مع عميد بلدية طبرق ورئيس قسم الامتحانات سير العملية التعليمية بمدارس البلدية خلال اجتماع ضمهم بمقر قطاع التعليم بطبرق.

وتباحث المجتمعون كيفية معالجة الأمور الفنية المتعلقة بإستكمال مناهج شهادتي الثانوية والإعدادية والمشاكل المتعلقة بالجانب المنهجي وتقديم الإمتحانات قبل شهر رمضان المبارك وما يتبعها من إمكانية تقليص لعدد الحصص إلى قرابة 15 حصة في كل مادة .

وتطرق المجتمعون إلى فكرة عودة ضم إمتحانات الشهادة الإعدادية إلى مكاتب التعليم في البلديات .

وتناول الحاضرون ملف التعليم الخاص وما فيه من تحديات في وجود 8000 طالب يدرسون فيه.

وقد أثني مدراء إدارات الإمتحانات والمناهج على الدور الكبير الذي يقوم به مكتب التعليم بطبرق .