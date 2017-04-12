أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش نشطاء في منظمات المجتمع المدني، أمس الثلاثاء، بمقر المنظمة الليبية للتنمية في مدينة بنغازي، موجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانهيار العملة المحلية.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية للتنمية صلاح الكوافي، إن منظمات المجتمع المدني ورجال أعمال وإعلاميين ومحامون وأكاديميين، عقدوا اجتماعًا تشاوريًا، بمقر المنظمة بالخصوص، وفُتح باب النقاش والمداخلات وإبداء الرأي حول ذلك.

وأضاف الكوافي أن الحاضرين شاركوا في النقاش وتحليل أسباب المشكلة، ودراسة تداعياتها ونتائجها ومحاولة إيجاد الحلول لها، وتوصلوا إلى عدة محاور أساسية ستتم مناقشتها يوم الخميس المقبل، للوصول إلى حلول وآلية عمل تقدم إلي السلطات لرفع المعاناة عن المواطن وإنقاذ النظام الاقتصادي من الانهيار، باعتبار أن مؤسسات المجتمع المدني جهة ضاغطة علي السلطات وشريكاً في التنمية ومساندة لحال الشارع والرأي العام .

وكانت المنظمة الليبية للتنمية قد وجهت الدعوة لمنظمات المجتمع المدني والمهتمين، للخروج ببيان أو آلية عمل موحدة تطالب الحكومة والجهات المعنية باتخاذ التدبير السريعة لحل مشكلة ارتفاع الأسعار .