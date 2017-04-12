أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت مراقبة آثار توكرة يوم الأحد الماضي أعمال ميدانية تضمنت نظافة وترميم جدران منهارة ومتهالكة بسبب عوامل التعرية الطبيعية في الحمامات البيزنطية والواقعة ضمن نطاق مدينة توكرة الأثرية.

ويشارك في عملية الترميم اثنا عشر باحثاً تابعين لمراقبة المدينة ومن المتوقع أن تستمر أعمال الترميم لمدة تتعدى العشرة أيام.

ونقل المكتب الاعلامي بمصلحة الآثار الليبية عن الباحث بمراقبة آثار توكرة هاني العبدلي قوله بأن المشاكل التي واجهتهم أثناء عملية الترميم تتلخص في نقص مادة الجير الهيدروليكي غير المتوفر داخل ليبيا ولتلافي هذه المشكلة قام قسم الترميم بالمراقبة بتخمير الجير المطفي منذ قرابة العام وتم إضافة مادة الطين وبعض المواد العضوية ومواد أخرى ليصبح أكثر تماسكاً حتى يأخذ مواصفات الجير المطلوب، ومن ثم تم استخدامه في عملية ترميم الانهيارات التي تتعرض لها الحمامات وغيرها من المواقع الأثرية.

وأكد العبدلي بأن هذا العمل يأتي في ظل الدعم المقدم من مصلحة الآثار الليبية بمدينة بنغازي وأن العمل الميداني لن يتوقف حيث وضع مراقب آثار توكرة الباحث محمد سعد خطة عمل لتكون الأعمال الميدانية في توكرة مستمرة ودون توقف من أجل المساهمة في حماية الموروث الثقافي الليبي.