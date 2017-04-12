أخبار ليبيا24- خاص

ضبطت القوات المسلحة العربية الليبية 15 مقاتلا من الجنسية التشادية كانوا ضمن مقاتلي المليشيا الثالثة التابعة لمدينة مصراتة ومليشيا سرايا الدفاع التابعة لتنظم القاعدة الإرهابي.

وذكرت غرفة عمليات الجنوب التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة على صفحتها لرسمية أن قوات اللواء 12 مجحفل التابع للقيادة تمكن خلال العمليات العسكرية من القبض على المقاتلين الأجانب وهم من الجنسية التشادية بالقرب من سمنو.

ونشرت الغرفة عمليات الجنوب التابعة للقيادة العامة صورة قالت إنها تعود للمقاتلين الأجانب الذين تم القبض عليهم.

بشار إلى أن قاعدة تمنهنت تشهد اشتباكات عنيفة بين المليشيات الإرهابية والقوات المسلحة العربية الليبية بمشاركة مقاتلات سلاح الجو الليبي بهدف تحرير مناطق الجنوب من التشكيلات الإرهابية.