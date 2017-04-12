أخبار ليبيا 24 – خاص

اختارت اللجنة المشرفة على تصفيات تجمع لاعبي الجبل الأخضر لفئة الشباب، 20 لاعبًا ليدخلون في التصفية النهائية التي ستجرى خلال الفترة المقبلة تحت إشراف مدرب منتخب ليبيا للشباب عياد القاضي.

وأوضح المسئول الإعلامي للتجمع صلاح بوفليقة، أن اللجنة اختارت 16 لاعباً من مواليد 1999، وهم إبراهيم مفتاح، فهيم أحمد سعيد، مفتاح طارق من فريق الصداقة، وأمير عبدالله، محمد الجويفي، نور رزق الجويفي، عبدالحميد الجياش من نادي الأخضر، ومحجوب الحصادي من الأفريقي وإسماعيل فضل الله من نادي العين، وحمدي حسين من التلال، وحاتم حسن، مجيد ونيس من فريق شباب الجبل، وعمر المختار عياد من الاستقلال، وشاهين الجميل، منصور العمامي من دارنس، وفارس عبد الكريم من البرانس.

وأضاف بوفليقة في تصريحات صحفية – أن اللجنة اختارت 4 لاعبين من مواليد 2000، وهم مروان أدم من الصداقة، ومهند المنصوري واويس جمال من دارنس، وياسين عبدالمولى من العين.

وكان تجمع تصفيات اختيار لاعبي المنتخب الليبي للشباب عن منطقة الجبل الأخضر قد انطلق يوم السبت الماضي، بمشاركة أكثر من 69 لاعبًا من 11 ناديًا، وتواصل لثلاثة أيام تحت إشراف رئيس لجنة الاختيارات جمال الحاج وبعضوية المهدي محمود بوشاح، وعبدالله علي غريب، وعبدالله علي محمد.