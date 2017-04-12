أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية إنه تم تخويل مكتب الرئاسة باختيار أعضاء لجنة الحوار لمجلس النواب.

وأضاف نصية أن جلسة أمس الثلاثاء تمحورت حول آليات تشكيل لجنة الحوار حيث تم وضع ضوابط لعمل اللجنة والتي من ضمنها تقديم اللجنة لتقارير مكتوبة بعد كل جولة حوار.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لا يمكن لعضو لجنة الحوار تقلد أي منصب أو يقترح أسماء لشغل مناصب، لافتا إلى أن مدة لجنة الحوار أربعة أشهر على أن يتم تقييمها بعد ذلك.

يشار إلى أن جلسة أمس الثلاثاء كانت برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وبحضور 73 عضوا من أعضاء المجلس.