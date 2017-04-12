أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش عميد بلدية طبرق الناجي مازق مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات واللحوم خلال اجتماع حضره مراقب الإقتصاد ولجنة الأزمة بالبلدية وجهاز الحرس البلدي .

وقد نوقش خلال الاجتماع أيضا مشكلة نقص الدقيق لدى مكتب الاقتصاد في طبرق والتي يسعى لتوفيرها قبل شهر رمضان المبارك .

وطالب عميد البلدية رجال الحرس البلدي بمراقبة المخابز والتسعيرة التي حددتها البلدية لسعر الرغيف والمحددة ب100 درهم ومراقبة الوزن القانوني للرغيف والتأكد من نظافة المخابز والتفتيش على الرخص والشهادات الصحية .

كما طلب مازق من صندوق موازنة الأسعار القيام بتوزيع السلع التموينية على الجمعيات الإستهلاكية وفي مواعيدها وبالأسعار المحددة من الدولة .

وتطرق المجتمعون إلى ضرورة تشكيل لجنة تتكون من أعضاء في لجنة الأزمة ومن الحرس البلدي والإقتصاد والمجتمع المدني ومن مديرية الأمن وذلك لمتابعة ارتفاع الأسعار التي زادت بشكل كبير وأرهقت كاهل المواطن في ظل غياب السيولة.