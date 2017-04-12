أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد عضو المجلس البلدي المرج عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبدالله صالح بكار، اجتماعا مع لجنة المتابعة والحرس البلدي وجهاز الهجرة غير الشرعية ومكتب العمل ومراقبة الاقتصاد ومكتب الرخص وجمعية الكفيف وضعاف البصر وجمعية بارقة أمل والمنظمة الدولية لحقوق الطفل فرع المرج.

وتخلل الاجتماع مناقشة جميع القضايا التي تهم المواطن ببلدية المرج وخاصة شريحة ذوي الإعاقة بجميع الفئات وقضية ارتفاع الأسعار من خضروات ومواد غذائية واللحوم وإيجاد حل فوري لفتح ساحات شعبية لكي يتنافس التجار وتنخفض الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتطرق الاجتماع إلى الرقابة على المذابح (السلخانات والرياشات) ومتابعتها من جهات الاختصاص بصفة دائمة ومتابعة موضوع الهجرة غير الشرعية.

واتفق الحضور على تشكيل لجنة للتفتيش على العمالة الأجانب، وتكونت اللجنة من أعضاء من مكتب العمل وأفراد من الحرس البلدي وأفراد من مكتب الهجرة غير الشرعية.

كما ناقش المجتمعون إجراءات العمالة الوافدة منها عدم السماح للأجانب بمزاولة أي نشاط تجارى باستثناء الحرفية منها وعدم السماح للأجانب باستخراج رخص تجارية ولا يجوز لهم مزاولة أي نشاط اقتصادي بدون ترخيص ولا يتم استخراج رخصة وفتح أي مركز مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا بأخذ الإذن من عضو المجلس البلدي عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على اللوائح القانونية المطابقة لفتح مركز خاص.

وشدد المجتمعون على إغلاق المركز الليبي الأردني لعلاج التوحد نهائيا وذلك لعدم وجود ترخيص – وعدم مزاولة النشاط من مكتب العمل بالبلدية- وصرف أدوية بأسعار باهظة، تنفيذًا لقرار الرقابة الإدارية بإغلاق المركز .