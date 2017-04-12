أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد عضو مجلس النواب عن دائرة سبها إبراهيم الحسناوي، أن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي أمر بات ضروريا بعد أن بلغت الأزمة الاقتصادية مبلغها.

ووصف الحسناوي، انهيار سعر الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى بالمؤامرة على الشعب والدولة الليبية لخلق مزيد من الفوضى، متسائلًا “كيف لدولة مثل ليبيا لها أرصدة واستثمارات واحتياطيات مِن الذهب وتصدر النفط أن تهبط عملتها بهذا الشكل”.

وأوضح الحسناوي أن أهل الجنوب الليبي يعانون من أزمات خانقة مثل نقص حاد في السيولة وغلاء في البضائع والسلع الأساسية ونقص في الوقود الذي يباع على الطرقات، حيثُ وصل سعر اللتر الواحد دينار ونصف.