أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس أركان السلاح الجوي عميد طيار صقر الجروشى، اليوم الأربعاء، إلى مدينة المرج، بعد رحله علاج خارج الوطن استغرقت 45 يوما.

حيثُ تلقى الجروشي العلاج في المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية، بعد تعرضه لوعكة صحية بداية شهر مارس المنصرم أجبرته على دخول قسم العناية المركزة بمستشفى المرج التعليمي.

وتلقى رئيس أركان السلاح الجوي، العناية من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة في القسم إلى أن أصبحت حالته الصحية جيدة ومستقرة واجتازت مرحلة الخطر.

وحسب مصدر مقرب من رئيس أركان السلاح الجوي فإنه يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزته القوات المسلحة في معاركها الأخيرة.