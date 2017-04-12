أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش وزير الصحة بالحكومة المؤقتة رضا العوكلي أمس الثلاثاء، مع مدراء الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة، مــا تم انجازه خلال الأشهر الماضية من العام الحالي وخطة العمل للعام 2017.

وتناول الاجتماع الموسع الذي عُقد بمدينة البيضاء، الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل الصحي الليبي، واحتياجاتها الطارئة لضمان استمرار عملها وتقديمها الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، خصوصا في ظل الوضع الكارثي الذي خلفه الانقسام السياسي الجائر على البلاد.

وبحث المجتمعون، آلية التوزيع العادل لطعوم الأطفال والأدوية التخصصية من قبل فرع جهاز الإمداد الطبي بنغازي والجهاز الرئيسي للإمداد الطبي بالبيضاء علي كافة البلديات والمناطق مع مراعاة معيار الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية.

وأصدر وزير الصحة رضا العوكلي، تعليماته لإدارة التفتيش والمتابعة بديوان الوزارة، بتكليف أعضاء التفتيش بمتابعة آلية التوزيع وتقييم المستوي الإداري والفني، وحصر المخالفات التي قد تحدث وتكتشف، وإعداد التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأشار العوكلي، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والارتقاء إلى مستوى التحديات التي يواجهها الوطن في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي، وبذل مزيد من الجهود والاستشعار بالمسئولية في أداء المهام وبما يخدم توجهات الوزارة وبرامجها.

وأشاد وزير الصحة بدور وصمود الكوادر الطبية والصحية بالمستشفيات العامة والقروية، وحثهم على المزيد من الجهود والصمود لضمان استمرار تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين انطلاقا من الإيمان بخدمة الوطن والعمل الإنساني الكبير الذي تقدمه الكوادر الصحية للوطن وللمواطنين.

‎وأكد العوكلي، علي عزم وزارة الصحة، العمل على تعديل لائحة القرار (418) لسنة 2007 الخاصة بالمهن الطبية والطبية المساعدة، مضيفا أن التعديل يأتي لعدم مواكبة اللائحة للوضع الراهن في البلاد، ولأن هناك قصور في كثير من الأحكام في هذه اللائحة .