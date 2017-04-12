أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس اختطاف خالد بيباص المسؤول الأول عن منظومة المصلحة مساء اليوم الثلاثاء من قبل مجموعة مسلحة واقتياده إلى مكان مجهول .

وأوضح المصدر أنه بحسب شهود عيان تم اختطاف بيباص من قبل مليشيا مسلحة وقامت باقتياده إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن مجهولين مسلحين اغتالوا مدير مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس، الصديق النحايسي في منتصف أكتوبر من العام الماضي بعد تعرضه لإطلاق رصاص في مكتبه بالمصلحة في طرابلس .

وتعرض المهندسين عبدالسلام الخويلدي وسامي البسكري من المصلحة للخطف في سبتمبر الماضي أثناء أداء عملهما بمنطقة سوق الجمعة في مدينة طرابلس .

وأعلنت على إثر هذه العمليات الإرهابية المصلحة على مستوى البلاد عن تعليق العمل بكافة إداراتها وفروعها ومكاتبها وإيقاف الخدمة في جميع أنحاء البلاد إلى حين إيقاف عمليات الخطف والقتل ضد موظفيها .

وكانت المصلحة قد حذرت جميع الأطراف التي تقوم بمثل هذه الأفعال أن تكف عن هذا العبث بهذه المؤسسة المهمة للغاية والتي تمثل الأمن القومي للمواطن.