أخبار ليبيا24- خاص

قتل 3 جنود من القوات المسلحة خلال الاشتباكات المسلحة العنيفة بين القوات المسلحة العربية الليبية والمليشيات الإرهابية بالقرب من محطة كهرباء سمنو شمال شرق مدينة سبها.

وتمكنت مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة لرئاسة الأركان الجوية من شن العديد من الغارات على تمركزت الجماعات الإرهابية التابعة للقوة الثالثة ومليشيا ما تعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي التي تشارك رسميا في العملية التي أطلقتها وزارة دفاع الرئاسي “الأمل الموعود” مع باقي المليشيات في المعارك الدائرة في منطقة ” سمنو ” شمال مدينه سبها 76 كلم .

وأعلنت الجماعات الإرهابية مقتل ثلاثة عناصر من المليشيات المنضوية تحت ما يسمى عملية “الأمل الموعود” جراء غارة جوية شنها سلاح الجو الليبي على المنطقة ، فضلاً عن فقدان الاتصال بأكثر من “15” عنصر إرهابي من عناصرها .

يشار إلى أن الاشتباكات تجددت في منطقة سمنو بعد خروج مجموعة إرهابية مسلحة تابعة للمعارضة التشادية ومليشيا سريا الدفاع عن بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة لمساندة مليشيا القوة الثالثة المحاصرة من قبل القوات المسلحة الليبية في قاعده “تمنهنت” الجوية .

وتشهد المنطقة اشتباكات منذ أيام حيث تتحصن مجموعات من القوة الثالثة في قاعدة تمنهنت فيما تضاربت الأنباء حول انسحابها إلى الجفرة في الوقت الذي تكثف فيه القوات المسلحة العربية الليبية عمليتها العسكرية “الرمال المتحركة” بهدف تحرير مناطق الجنوب من التشكيلات المسلحة ومن بينها قاعدة تمنهنت الجوية.