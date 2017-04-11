أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مدير الأمن بطبرق العقيد أحمد سعد شعيب، أن عدد حالات القتل بإستعمال السلاح بلغ 97 حالة بسبب إنتشار السلاح والذخيرة بين المواطنين.

وأوضح شعيب في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن أسباب القتل تحدث أثناء المشاجرات وكذلك بسبب تعاطي الحبوب المخدرة التي أنتشرت في الآونة الأخيرة بالمدينة .

وأشار إلى أنتشار محلات بيع أسلحة الصيد والذخائر الخاصة بها بدون تراخيص، مطالبا جهاز الحرس البلدي طبرق بالقيام بحملة على هذه المحلات التي تقوم ببيع الأسلحة والتي تباع بأسعار زهيدة في كل الأوقات .

ونوه إلى أن عدد القتلى فاق عدد الشهداء بمدينة طبرق ناهيك عن القتل بالأسلحة البيضاء الذي زاد العدد وأخر هذه القضايا وصل إلى الأحداث تم إحالة المتهمين إلى القضاء ولم تسجل أي قضية ضد مجهول وأغلبهم تم الحكم عليهم وهو موجود خلف القضبان .

وأشار مدير أمن طبرق إلى أن الأيام القادمة ستكون هنالك حملة من الأجهزة الأمنية لقفل المحلات التي تبيع السلاح بدون ترخيص