أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته بمدينة طبرق، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وحضور 73 نائبًا.

وذكر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بحسب موقع المجلس – إن الجلسة تناولت قانون الدين العام للدولة الليبية، حيث تقرر تشكيل لجنة برئاسة النائب عبدالسلام نصية وعضوية رئيس اللجنة التشريعية وأعضاء من اللجنة المالية بالمجلس على أن تكون مهمتها مراجعة قانون الدين العام والتواصل مع المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية ووضعه في الصيغة النهائية وتقديمه للمجلس في جلسة الأسبوع المقبل.

وتابع بليحق، أن جلسة اليوم ناقشت إعادة تشكيل لجنة الحوار والضوابط التي من المفترض إتباعها في تشكيل اللجنة، حيث انتهى المجلس إلى تخويل هيئة الرئاسة بتشكيل اللجنة الجديدة الممثلة لمجلس النواب في الحوار.

وأشار بليحق إلى أن الضوابط التي وضعها المجلس تتضمن تحديد مدة عمل لجنة الحوار بأربعة أشهر، بالإضافة إلى عدم ترشح أي عضو من أعضاء اللجنة لشغل أي منصب.