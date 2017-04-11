أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب النائب بدر العقيبي، أن مجلس النواب قام بعدة تدابير منها التواصل مع الغرفة التجارية في حصول الشركات على الاعتمادات المستندية من مصرف ليبيا المركزي لاستيراد ما يلزم من السلع الاساسية والمواد الغذائية والأدوية.

وأكد عضو مجلس النواب – أنهم تواصلوا مع الأجهزة الأمنية للإشراف لاحقا على مهمة تأمين السلع والمواد الغذائية بعد توريدها إلى الموانئ الليبية.

وأستهجن النائب بدر العقيبي قيام مصرف ليبيا المركزي في البيضاء اتخاذ اجراءات بمفرده وتشكيله لجنة واستيراد السلع، مضيفا أنهم كلجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ليس لهم أية علاقة بهذه الإجراءات المتخذة من المركزي في البيضاء.

واضاف العقيبي أن الإجراءات التي نراها مناسبة هي أن تقوم الشركات بجلب السلع وفرض الرقابة عليها من الجهات الرقابية والمختصة.