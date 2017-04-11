اكتشف باحثون أن ثمة طيرا “مذهلا” يستطيع التحليق لعدة أسابيع مع النوم في الجو، خلال الوقت نفسه، دون أن يقع على الأرض.

وأورد موقع “سيكر” أن طائر الفرقاط ذا القوائم الستة، يستطيع الطيران لعدة أسابيع، لكنه يأخذ قسطا من الراحة بطريقة فريدة.

وقام باحثون من معهد “ماكس بلانك” لعلم الطيور في ألمانيا، بتزويد طائر الفرقاط بأجهزة تخطيط صغيرة، بغرض رصد موجاته الدماغية.

عقب ذلك، أطلق الباحثون طيور الفرقاط، وتركوها تحلق طيلة عشرة أيام بدون توقف، لمسافة تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.

وتوصل الباحثون إلى خلاصات مثيرة، ذلك أنهم وجدوا أن الطيور نامت بالفعل خلال الطيران، عبر إغلاق عين واحدة وترك العين الأخرى مفتوحة.

وأظهرت البيانات أن الطائر العجيب يبقي عينا واحدة مفتوحة حتى يترك مسافة أمان ولا يصطدم بالطيور الأخرى، التي تحلق معه في الجو.

ولا يختص طائر الفرقاط بميزة النوم النصفي، ذلك أن الدلافين تنام بدورها بنصف الدماغ، فتكون نائمة ومستيقظة في الوقت نفسه.