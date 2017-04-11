أخبار ليبيا24- خاص

قرر الاتحاد الليبي لكرة الطائرة إقامة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة في 24 من أبريل الجاري في مدينة طبرق بنظام التجمع الواحد على أن يقام الاجتماع الفني للبطولة يوم 23 من الشهر الحالي.

وعقد الاتحاد الليبي الاثنين اجتماعًا بالأندية المتأهلة الى نهائيات ليبيا للكرة الطائرة في مدينة البيضاء باستضافة النادي الأخضر حدد من خلالها موعد النهائيات وآلية اللعب

يشار الى أن الاندية المتأهلة للنهائيات هي السويحلي ، الأهلي ببنغازي ، الاتحاد المصراتي ، أساريا ، النصر ، الأهلي طرابلس.

وسيقام نهائي الكأس خلال أحد أيام 7-8-9 من شهر مايو ويتم الاجتماع بالفرق المتأهلة للكأس في مدينة طبرق.

وضمن فريق الأهلي بنغازي الترشح لنهائي الكأس وفي انتظار المترشح من لقاء أساريا والجزيرة وكذلك قرار لجنة المسابقات العامة في لقاء السويحلي والاتحاد المصراتي.