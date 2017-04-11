أخبار ليبيا 24 – خاص

قال اللاعب الليبي المحترف بصفوف الترجي التونسي عدت لتدريبات الترجي هذا الأسبوع واأا على ذمة فريقي متى احتاجني وانا جئت لباب سويقة لاقدم الإضافة .

وأضاف اللاعب في لقاء صحفي اجرته معه صحيفة الصريح التونسية أمس الاثنين ” علاقتي طيبة بالجميع ولا صحه لما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام .

وعن تصريحاته بشأن تلقيه عروض إحترافية نوه إلى أن التصريحات كانت في ظرف صعب إلا أنه ملتزم بعقد مع الترجي وكل ما قيل عن العروض مجرد كلام .

وعن عرض الافريقي التونسي قال لم اتلقى اي اتصال من نادي الافريقي كان مجرد كلام تم الترويج له وأؤكد انني لو قررت البقاء في تونس فلن العب إلا في الترجي .

وختم حديثة عن البطولة التونسية التي وصفها بانها حماسية، وأن الترجي قدم اداء كبير وبرهن على حسن استعداده .