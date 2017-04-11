أخبار ليبيا24- خاص

استعراض القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة المشير أركان حرب خليفة حفتر مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مجالات التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.

وناقش حفتر عقب وصوله أبوظبي أمس الإثنين مع آل نهيان التطورات الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية والجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب ولي عهد أبوظبي – بحسب صحيفة البيان الإماراتية – عن تقديره للدور الذي يلعبه الجيش الوطني الليبي والمشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب وتنظيماته التي سعت الى استغلال الظروف السياسية للانتشار في ليبيا.

وأضاف أن هذه الجهود ساهمت بشكل أساسي في تقليص هذا الخطر وخلق البيئة السياسية المطلوبة للوصول الى حل يشمل كافة الليبيين في ظل دولة موحدة.

وأشار آل نهيان إلى أن التزام دولة الإمارات بدعم واستقرار ليبيا ينطلق من انتمائها العربي والإسلامي وإدراكها أن استقرار دول المنطقة مترابط ومتصل.

وأوضح أن الأمن والاستقرار حجر الأساس الذي لا يمكن البناء والتطور دونه، وإننا سنبذل كل الجهد نحو توحيد كلمة الليبيين، ودعم جهودهم في مكافحة التطرّف والإرهاب.