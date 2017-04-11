أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت لجنة الأسعار الأسبوعية في مدينة البيضاء التسعيرة الأسبوعية للخضروات في المنطقة بالكيلو جرام للصنف.

وأوضحت اللجنة عقب اجتماع في مقر مراقبة اقتصاد البيضاء ضم المراقب والحرس البلدي ومدراء فرع الحرس في مدينة البيضاء تم إصدار تسعيرة أسبوعيه للأسبوع الثاني على التوالي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التسعيرة داخل حدود بلدية البيضاء كما قاموا بزيارة ميدانية إلى سوق الخضار للاطلاع على الأسعار وتعميم التسعيرة الأسبوعية.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بهذه الأسعار المعتمدة خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 17 أبريل الجاري محملة المسؤولية لكل مخالف لها.

ولفتت لجنة الأسعار أن أسعار الخضروات للأسبوع الثاني وفقًا للاجتماع كانت كالتالي:

طمام 4.00 دينار

خيار 2.00 دينار

سلاطة 1.500 درهم

بصل جاف 2.00 دينار

بصل أخضر 1.500 درهم

بطاطا 2.00 دينار

كوسة 1.500 درهم

فلفل حار مصري 5.00 دينار

فلفل حلو 4.00 دينار

كسبر ومعدنوس 1.00 دينار لـ 4 ربطات

سلق 1.00 دينار

ثوم 3.00 دينار

جزر 2.00 دينار

باذنجان 2.00 دينار

فلفل أحمر “هريسة” 7.00 دينار

ليمون 2.00 دينار