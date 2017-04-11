أخبار ليبيا24- خاص

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس أن مجموعة مسلحة قامت بقفل خطوط ضخ النفط والغاز لحقل الوفاء التابع لشركة مليته والمارة بالقرب من مدينة نالوت بتاريخ 26 مارس 2017.

وأوضحت المؤسسة – في بيان لها أمس الإثنين عبر موقعها الرسمي – أن هذا الإغلاق تسب في إيقاف إنتاج الحقل من الغاز والمكثفات .

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ا مصطفى صنع الله على ضرورة الفتح الفوري دون قيد أو شرط لجميع الخطوط المغلقة، مشيرًا إلى أن نهج مكافئة الجماعات المسلحة التي تعطل الإنتاج النفطي والذي انتهجته الحكومات المتعاقبة والذي تصدت له المؤسسة على الدوام هو السبب الرئيسي لتكرار هذه الأعمال الإجرامية.

وأضاف صنع الله أن موقفنا كمؤسسة واضح من محاولات ابتزاز الدولة للحصول على مكاسب مالية أو سياسية وأي مسؤول يقوم بعرض أي أموال أو صفقات هو شريك في هذه الجريمة النكراء.