أخبار ليبيا 24 – خاص

يُغسلون ويُدفنون ويقام لهم العزاء بكل صمت دون اعتبار موتهم جريمة في حق انفسهم وحق بلادهم التي تنتظر أن تُبنى بأيدي شبابها، هم ضحايا حالات الانتحار التي اجتاحت مدينة البيضاء شرق بنغازي.

اشيع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الاخيرة أخبار تؤكد تزايد حالات الانتحار بين صغار السن في مدينة البيضاء واختلفت الروايات وتضخمت الاحداث منها الاجتماعي واخرى اشبه بالخرافات التي كنا نسمع عنها قديماً.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حذروا من انتشار ما اسموه ظاهر الانتحار بين الشباب والفتيات من عمر 12 – 19 سنة في البيضاء، زاعمين بوجود سر خطير حسب قولهم وراء ذلك ومنها انتشار حبوب خطيرة تسربت إلى هؤلاء دون علم الدولية الليبية أو حتى أولياء أمورهم وأسباب شعوذة وسحر وما إلى ذلك.

الجهات المسؤولة في مدينة البيضاء لم تعلن عن أي موقف أتجاه ما حدث، بإستثاء تصريح للناطق باسم وزارة الصحة معتز الطرابلسي الذي أكد لـ “أخبار ليبيا 24” أنهم يراقبون حالات الانتحار التي شهدتها المدينة خلال الشهرين الماضيين. وأوضح الطرابلسي أن إحصائية حالات الانتحار في البيضاء خلال شهر مارس الماضي وصلت 6 حالات، منها 3 وفيات و3 حالات تم اسعافها وانقاذها قبل فوات الأوان. فيما وصل عدد حالات الانتحار خلال شهر أبريل الجاري حالتين ، منوها إلى أن جميع حالات الانتحار ليست دوائية أو تعاطي حبوب مخدرة أو غيرها من الحبوب التي لها تأثير على العقل. وأضاف الناطق باسم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أن جميع محاولات الانتحار بين الشباب صغار السن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 19 سنة، لافتا إلى أن سبب الانتحار قد يكون سبب اجتماعي أسري أو أن يكون بسبب نقص الوازع الديني لدى هؤلاء. لم يتم التواصل مع أي من عائلات الضحايا أو ذويهم ليتم التحقيق في الحالات التي راحت ضحية الانتحار أو كادت أن تكون ضحيته أو معرفة ما يمكن أن يكون سبب مشترك بين المنتحرين من الشباب أو الفتيات او حتى علاقتهم مع ذويهم وأقرانهم. يعتبرها البعض جريمة في حق من ارتكبها وأخرين يصنفونها ضمن أخطاء التربية ولكنها تعتبر قضية تهم المجتمع في حال انتشارها بشكل ملاحظ في إحدى المدن دون وجود سبب واضح لها في ظل الخجل المجتمعي الذي تعانيه بلادنــا ستظل هذه الخفايا معضلة للباحثين عنها.