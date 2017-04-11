أخبار ليبيا24- خاص

أعفت وزارة التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الطلبة السوريين من الرسوم الدراسية لهذا العام 2016 – 2017.

ونص قرار وكيل عام وزارة التعليم عقوب عبد الله عقوب رقم (165) لسنة 2017م على إعفاء الطلبة الوافدون من دولة سوريا والدارسين في الجامعات والمعاهد العليا الليبية من دفع الرسوم الدراسية المقررة.

وشدد القرار على ضرورة التأكد من صحة الإجراءات القانونية لمن يشملهم قرار الإعفاء من الرسوم الدراسية المقررة بموجب أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (321) لسنة 1428م للعام الدراسي 2017/2016.