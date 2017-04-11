أخبار ليبيا24- خاص

أجريت أمس الإثنين في قسم المخ والأعصاب في مستشفى الهواري أول عملية جراحية باستخدام البنج الموضوعي لتحرير العصب الناصف.

وكللت العملية التي أجرها الدكتور الاستشاري سراج الزنتاني لمريضة تعاني من متلازمة النفق الرسغي ‏Carpel tunnel syndrome‏ بالنجاح.

وقال مسؤول مكتب الإعلام في المستشفى هاني العريبي إن هذه العملية تأتي عقب انتهاء حملة النظافة والطلاء في مستشفى الهواري العام بنغازي من قبل بعض العاملين وبمتابعة اللجنة التسييرية في المستشفى من أجل مصلحة المرضى والجرحى.

وأضاف العريبي أنه رافق الزنتاني في إجراء العملية الدكتور الحسن العوامي والممرضة صالحة البرغثي والممرض الفلبيني جويل.

يذكر أنه تم في اليومين الماضيين افتتاح العيادات الخارجية التخصصية في الفترة الصباحية في مستشفى الهواري عقب إقفاله لمدة عامين ونصف نتيجة الاشتباكات التي كانت بين القوات المسلحة العربية الليبية والجماعات الإرهابية في منطقة الهواري.