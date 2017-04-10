أخبار ليبيا24- خاص

يستعد قسم العلاقات العامة وقسم التدريب والتطوير في منظمة على الخير جمعتنا الشبابية بنغازي لتفعيل البرنامج المهني “علّمني حرفة”.

ويتمثّـل البرنامج في إدخال شباب وأعضاء المنظمة في مجالات حرفية ومهنية منهـا الحلاقـة، النجارة، الحدادة، الميكانيكـا.

وقال رئيس المنظمة أحمد الغرياني لـ”أخبار ليبيا24″ إن هذا البرنامج على إثره يتطوع الشاب في المجال لمدة شهـر كامل بصفـة إجبارية في إحدى المهن المذكورة ومنها يتشرّب ويتعلّم الحرفة من صاحب المهنـة نفسـه.

وأضاف الغرياني أنه يتم فيما بعد التوصل إلى اتفاق حسـب الرغبة مع صاحب الحرفة فيما إذا أراد الاستمرار بمقابل يومي محدد أو مَعاش يتحصل عليه العضو الشــاب ليسُد به حاجته.

وأكد رئيس المنظمة أن المُدُن وحضاراتها تزدهر ببناء شبابهـا وتأهيـله وإصلاحـه ودفعه نحو ملء ساعات يومه بما هو مُفيد وهادف له ولمُجتمعــه وتعزيز العمل التطوعي المنظماتي ومُستوياته التي يجب ألا تقتصـر فقـط على الاحتفــالات والمهـرجانات التي تنتهي بغـروب الشمس.

يشار إلى أن مؤسسة على الخير جمعتنا الشبابية شاركت بالكثير من المناشط الثقافية والخيرية والتنموية وكان آخرها المشاركة في الملتقى الأول للشركات الوطنية والعالمية لإعمار بنغـازي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعــة والزراعة وشركــة الخليج لتسويق النفـط الذي أقيم يوم السبت.