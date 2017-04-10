أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المدير التنفيذي لصندوق الإنماء في الحكومة المؤقتة خالد أرخيص عبدالسلام : هناك 3 صناديق إنماء واحد تابع للحكومة المؤقتة وهو الشرعي والآخر لحكومة الوفاق والثالث لحكومة الإنقاذ، ونحن على استعداد للتنازل والمشاركة في إيجاد آلية من أجل تسمية صندوق واحد بعيداً عن التجاذبات السياسية “لكل حكومة”.

وأضاف عبدالسلام خلال تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ سنتنازل حتى لو خضع الأمر لثلاثة توقيعات حتى يتحصل أصحاب المحافظ على حقوقهم”.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق الإنماء أنهم خاطبوا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة لدفع عوائد أصحاب الحوافظ الاستثمارية التي لم يتقاضوها لأكثر من 40 شهرًا.

تواجدنا في طبرق لزيارة شركة البردي للاستثمار السياحي والعقاري للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل الشركة وقد أفرجنا على حساباتهم المجمدة وقد التقينا مع أصحاب الحوافظ الاستثمارية فهم لم يتقاضوا عوائد مرتباتهم لأكثر من 40 شهر.

وأشار عبدالسلام إلى أنهم يسعون بقوة للإسعاف السريع من الحكومة المؤقتة علماً بأن الحكومة المؤقتة ليس لديها إيرادات وكل مرتباتها تدفع من الدين العام من سندات الخزانة من المصارف التجارية .