أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس سينتخب في 25 أبريل الجاري محافظا لمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف بليحق ان المجلس ناقش خلال جلسته الرسمية اليوم التي ترأسها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه آليات تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أعضاء المجلس الـ 78 الذين حضروا جلسة اليوم اتفقوا على تكليف عدد من أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب لاستقبال ملفات المرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من كافة أنحاء ليبيا.

وأكد بليحق أن النواب اشترطوا أن يقدم المترشح برنامجا تنفيذيا لحل الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد.

وأشار إلى النواب اتفقوا على أن تقوم اللجنة المشكلة والمشار إليها سابقا بتنقيح هذه الملفات ورفعها للمجلس بحيث يتم عرض برامج المرشحين في جلسة 24 من الشهر الجاري ويتم اختيار المحافظ الجديد لمصرف ليبيا المركزي في جلسة 25 من الشهر الجاري.