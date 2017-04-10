أخبار ليبيا24- خاص

كشف مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي أن العاصمة الليبية طرابلس أصبحت مستنقعًا للميليشيات الإرهابية خاصة الإسلامية منها والوضع من الصعب السيطرة عليه.

وأضاف الجمالي في تصريحات صحفية من العاصمة تونس أنه على الرغم من تشكيل قوة الحرس الرئاسي والتي هدفها الأول حراسة المنشآت الحكومية والسفارات، ومواجهة الميليشيات وتقليص تأثيرها لكن هذا الأمر لم يحدث أبداً.

وأشار المبعوث إلى أن تكوين حرس رئاسي قوي قادر على مواجهة الميليشيات يحتاج إلى وقت طويل وأموال كثيرة وعتاد عسكري كبير، لافتًا إلى أن معظم السفارات الأجنبية غير موجودة في طرابلس، وإنما في القاهرة أو تونس، وذلك باستثناء سفارات الدول الكبيرة التي تستطيع توفير حماية ذاتية لها مثل السفارة التركية.

وقال الجمالي إن الأمر مختلف في بنغازي التي تسطير عليها القوات المسلحة العربية الليبية، ولا توجد بها ميليشيات كثيرة، مشيرًا إلى بعض جيوب التطرف الإسلامي التي لا تزال في منطقة الصابري والبلاد فضلاً عن مدنية درنة.

واكد أنه أجرى زيارة إلى المنطقة الشرقية، حيث زار طبرق والبيضاء وبنغازي، ووجد أن الأمن مستقر، والناس يعيشون حياتهم بشكل عادي.