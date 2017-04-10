أخبار ليبيا 24 – خاص

المدير التنفيذي لرابطة المتحدين لملاك الحوافظ الإستثثمارية بالمنطقة الشرقية عبدالمجيد عبدالحميد المبروك إن صندوق الإنماء خاطب مجلس النواب ورئيس مجلس النواب أكثر من مرة لإلغاء القانون رقم 25 الذي جمد برنامج توزيع الثروة والصادر عن المؤتمر الوطني باعتباره قانونا ظالماً لكن دون جدوى .

المبروك أضاف في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن أكثر أصحاب المحافظ ” يتسولون ومنهم من يقتات على القمامة أو حاول الإنتحار بسبب هذه الأوضاع المزرية” وإنقطاع الحوافظ عنهم وشهر رمضان على الأبواب وأنهم في انتظار فرج الله .

وأوضح منذ صدور القانون الظالم رقم 25 من المؤتمر الوطني العام لم تعد المحافظ لم تصرف لهم.

وتابع ” أسر معوزة تعاني منذ 40 شهرا لم يدفع لها درهم واحد إلا في شهر رمضان الماضي.

وبين المبروك أن الموارد المالية انقطعت عن صندوق الإنماء الذي يدير شركات إستثمارية قابضة وصندوق الإنماء يمتلك أموال ورأس ماله 13 مليار دينار .

واستطرد ” يشرف الصندوق على أربعة شركات قابضة بالإضافة إلى حصة ثابتة من شركتي المدار ولبيانا وتأثرت بعض الشركات بعد أحداث 17 فبراير والبعض منها يعمل والأخر لا ولم تعقد جمعيتها العمومية ولم تتم ميزانياتها الختامية ولم تحول أرباح أصحاب الحوافظ لهم “.