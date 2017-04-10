أخبار ليبيا 24 – خاص

استغرب عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 ما أشيع عن مطالبة النواب بزيادة مرتباتهم واصفا إياه بغير الصحيح، وأن لا أساس له من الصحة.

وكشف أن ما نشر مزور وأن التوقيعات مفبركة وأن توقيع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قديم يعود لتاريخ 19 نوفمبر 2014 أي قبل انتخاب مجلس النواب.

وتسأل عبد النبي ” النواب لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 5 أشهر فكيف يطالبون بزيادتها”.

أعتبر أن ذلك حرب ممنهجة لإسقاط مجلس النواب وأن الشارع يساهم في نشر هذه الإشاعات ويصدقها ، مبينا “أن من ينشر هذه الشائعات يقود حرب ضد ليبيا ولا يريد أن لليبيا أن تنهض وللأسف هذه الحرب تقودها دول من الخارج ويشارك فيها ليبيون لتنفيذ هذه الأجندة” .

وأكد أن الصفحات التي نشرت هذه الإشاعات باسماء عضوات مجلس النواب هي صفحات مزورة ليست لها علاقة بهن.

