أخبار ليبيا24- خاص

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عقيد أحمد المسماري إنه لابد من التنسيق على كافة المستويات بين ليبيا ومصر لمحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأضاف المسماري أن ذلك يحتاج إلى غرف عمليات أمنية استخباراتية مشتركة لتبادل المعلومات، وغرف عمليات تنسيق عليا للعمليات المشتركة على مستوى المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي على أنه واثق من أن القيادة الليبية والجيش المصري سيعملان بشكل جيد من أجل اتخاذ المزيد من التدابير للمحافظة على الأمن في كافة الأراضي المصرية، ما سينعكس على دول الجوار.

يشار إلى أن الجماعات الإرهابية استهدفت أمس الأحد ا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية المصريتين سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى.