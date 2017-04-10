أخبار ليبيا24- خاص

فند رئيس الاتحاد الليبي السابق لكرة القدم أنور الطشاني الأخبار التي تم تداولها عن بلوغ ديون الاتحاد الليبي السابق 12 مليون دينار ليبي.

وقال الطشاني في تصريحات صحفية لايوجد أي سند حقيقي أو دليل على هذا الموضوع، وديون الاتحاد الليبي لكرة القدم في عهدي لم تتجاوز مبلغ الـ 6 ملايين دينار.

وأضاف رئيس الاتحاد الليبي السابق مايتم ترديده بأن ما تم صرفه خلال الاتحاد السابق كان بعيدًا عن انشطة كرة القدم هو غير صحيح وغير حقيقي متحدياً اي شخص أن يأتي بمستند يؤكد هذا الكلام.

وأكد الطشاني خلال تصريحاته أن اتحاده ترك للاتحاد الليبي المنتخب حديثاً مليون دينار للصرف على أنشطته، مبيناً أن اتحاد الكرة سيتم دعمه بمليون ونصف المليون دينار في الفترة المقبلة كمساهمة له من قبل الدولة.